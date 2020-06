'Voor mijn tijd als burgemeester van Rotterdam geef ik mezelf een 8+'

De voormalig minister van Binnenlandse Zaken heeft geen vrouw of vriendin en zit vaak alleen thuis. "Wat dat betreft zit ik al zestien jaar in quarantaine", verwijst hij naar het einde van zijn huwelijk met Neelie Kroes in 2003. Voorheen ging de oud-politicus dikwijls naar het café, maar ook daar is hij een tijd niet geweest. "Ik ben slecht ter been. Daarom ben ik weinig in de stad geweest. Ik moet altijd even gereden worden."

Peper kijkt graag naar talkshows als Op1 en Beau, maar vermijdt televisieseries als hij alleen thuis is. "Stel je voor dat je eraan verslaafd raakt."

Geen kapsones

De oud-burgemeester kijkt graag naar de persconferenties van het kabinet in deze crisisperiode. Hij is dan ook zeer te spreken over het optreden van premier Rutte. "Ik zie hem al een jaar of vijftien geregeld. Ik zag al heel lang dat hij van buitengewone kwaliteit is. Hij is echt. Overal hetzelfde, geen kapsones. Zoals de Engelsen zeggen: what you see, is what you get." Lachend: "Wat dat betreft had hij inderdaad een Rotterdammer kunnen zijn."

Terugdenken

Hij denkt nog geregeld terug aan twee momenten uit zijn tijd als burgemeester. Eén daarvan is de evacuatie van een complete woonwijk vanwege de ontmanteling van de Bellebom in 1988. Dat was de grootste ontruiming sinds de watersnoodramp. "Dat was ongelofelijk. Toen hebben we zevenduizend mensen gevraagd om met hun hond of kat hun huis te verlaten", zegt Peper.

"En ik denk nog vaak terug aan de opening van de Erasmusbrug", vervolgt de oud-politicus. Die brug verbindt sinds 1996 de wijk Kop van Zuid met het centrum aan de noordzijde van de rivier. Peper was destijds nauw betrokken bij de ontwikkeling.

"Nee, ik ben niet helemaal onopgemerkt gebleven, geloof ik", zegt de PvdA'er die zichzelf met terugwerkende kracht een hoge waardering toekent als baas van de stad. "Ik zou mezelf als burgemeester een 8+ geven."