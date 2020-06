Coronateststraat in Dordrecht wordt druk bezocht

Mensen met milde klachten die mogelijk duiden op een coronabesmetting, kunnen zich sinds maandag laten testen door de GGD. Bij de coronateststraat in Dordrecht wordt daar dinsdag al goed gebruik van gemaakt en rijden de auto's af en aan. Een pretje is de test echter niet.

"Het is ietwat vervelend in de neus", zegt een man die zichzelf net heeft laten testen. Het wattenstaafje gaat dan ook een flink eind het neusgat in om slijm te verzamelen, maar de man heeft weinig keus. "Ik zit al twee weken in quarantaine, moet steeds hoesten en heb last van benauwdheid."

Direct daarna staat de volgende patiënt alweer klaar. "Het was echt verschrikkelijk", zegt hij met betraande ogen. "Ik heb al twee dagen koorts en hoofdpijn, maar sinds gisteravond gaat het wel weer beter."

Verkeersregelaars, speciale pakken en mondkapjes

Nadat er telefonisch een afspraak is gemaakt, moeten de bezoekers van de teststraat in hun auto in de rij aansluiten. Daar staan verkeersregelaars die aangeven wanneer zij naar binnen mogen rijden en in welke rij zij moeten aansluiten.

"Als ze bij ons stoppen, dan doen ze de deur open en draaien ze half naar buiten. En dan begint de test", zegt Lotte Liefting. Zij is is gekleed in een speciaal pak, draagt een mondkapje en speciale bril en neemt zo de monsters af bij de mensen die een test ondergaan.

Tijdens één van de tests zit Liefting vlak voor de patiënt als deze begint te hoesten. Maar van angst wil ze niets weten. "Ik zit zo goed ingepakt en wissel steeds van handschoenen, dus dat is echt geen probleem."

Niet zomaar laten testen

Een moeder bezoekt samen met haar jonge zoon de teststraat, maar de baby barst in huilen uit als de afname van slijm begint. "Ik denk dat hij een oor-of keelontsteking heeft, maar de huisarts ontvangt ons niet. We zitten nu met het hele gezin in quarantaine omdat er één koorts heeft. Dus daarom willen we hem laten testen, want dan kunnen we weer verder."

Toch is het niet de bedoeling dat iedereen zich zomaar laat testen. "We vragen netjes aan de voorkant of mensen klachten hebben en dan kunnen ze een afspraak maken", zegt Karel van Hengel, directeur van de GGZ Zuid-Holland Zuid. "Het is dan ook nadrukkelijk niet de bedoeling dat mensen zonder klachten zich bij de teststraat melden."

