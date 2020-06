Preventieve inspectie van dijken van start vanwege droogte

Een eerdere inspectie van dijken in Berkel en Rodenrijs

Enkele binnendijken in de Hoeksche Waard en op Voorne-Putten worden vanaf dinsdag preventief geïnspecteerd. Ook stelt het Waterschap Hollandse Delta het maaien van de dijken langs de rivieren uit. Aanleiding daarvoor is de aanhoudende droogte.

Het neerslagtekort is dinsdag opgelopen tot zo'n 180 millimeter, meldt onze weerman Ed Aldus. Tot en met komend weekend wordt 15 tot 40 millimeter regen verwacht, maar dat is niet genoeg om een neerslagtekort om te buigen.

Gras beschermt dijken tegen uitdroging. Daarnaast houdt het gras grond vast met de wortels. Het waterschap heeft besloten om het gras niet te maaien, omdat anders de dubbele bescherming verdwijnt. Daardoor zouden krimpscheuren in de dijk kunnen ontstaan.

Het waterschap is dinsdag begonnen met het uitvoeren van de eerste droogte-inspecties bij binnendijken in Puttershoek en Strijen. Daarbij wordt onder meer gelet op scheurvorming, verzakking, opbolling en natte plekken op de dijk. Ook het waterpeil van de dijksloten wordt in de gaten gehouden.

De inspecties worden elke twee weken herhaald. Afhankelijk van de resultaten kan de frequentie verhoogd worden.