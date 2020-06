Burgemeester Aboutaleb biedt alternatieve locatie aan voor demonstratie tegen racisme

Volgens de burgemeester kan je langs de reling van de brug veel mensen kwijt. "Mocht dat nog te krap zijn, dan kan er uitgebreid worden naar de Boompjes richting de Willemsbrug. Mocht dat ook niet genoeg zijn, dan pak je de zuidkant erbij. Op die manier kan je veel mensen kwijt, op anderhalve meter afstand."

De internationale beweging Black Lives Matter wil woensdag in Rotterdam demonstreren tegen racisme. Aanleiding daarvoor is de dood van een zwarte man vorige week in Minneapolis. Het slachtoffer overleed bij zijn arrestatie.

Niet op het Schouwburgplein

Actievoerders hadden eerst een demonstratie aangekondigd voor woensdag op het Schouwburgplein. Aboutaleb gaf echter aan een protest daar niet door te laten gaan, als er meer dan tachtig mensen op af zouden komen. "Daar is het plein niet geschikt voor, want dan is anderhalve meter afstand houden niet mogelijk", zei hij dinsdagochtend bij Rijnmond.



Maandagavond werd gedemonstreerd in Amsterdam. Daar kwamen zo'n vijfduizend mensen op af, terwijl de organisatie driehonderd man had verwacht. Het leidde tot ophef op sociale media over onder meer het niet bewaren van anderhalve meter afstand.

'Volgens mij wel gecharmeerd'

Het voorgestelde plan van de burgemeester viel volgens hem wel in de smaak bij de organisatie van de demonstratie. "Volgens mij zijn ze wel gecharmeerd van dit idee. Ik ga ervan uit dat de organisatie me vanavond laat weten of dat voor hen een begaanbare route is."

Een maximum aantal demonstranten noemt Aboutaleb niet. "Op deze plek kunnen we tot een paar duizend mensen ontvangen. Gaat het meer worden, dan zouden we bij de aanvoerroutes moeten gaan staan om mensen weg te sturen."

In de stad zal woensdag veel politie op de been zijn. "Dat is vooral uit het oogpunt om mensen welkom te heten. Demonstratierecht is een belangrijk recht voor iedereen. Het is vooral ontvangen, duidelijk maken wat de regels zijn en mensen geleiden naar de plek waar ze heen moeten. Er zal geen ME in zicht staan, dat is niet nodig. Maar een goede politieorganisatie is altijd op het slechtste voorbereid."

Demonstranten kunnen langs de kade makkelijk anderhalve meter afstand houden. Aboutaleb gaat ervan uit dat dat ook gaat gebeuren. "Als dat niet zo is, zullen we mensen erop wijzen en waar nodig verbaliseren."

Geen oordeel over Amsterdam

De Rotterdamse burgemeester spreekt geen oordeel uit over de situatie in Amsterdam van maandagavond. Op sociale media vroegen veel mensen zich af waarom de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema niet ingreep toen De Dam helemaal vol stond.

"Ik ken de overwegingen niet, dus ik vind het te gemakkelijk om vanaf afstand daarop te schieten." Hij heeft zijn collega dinsdag wel gesproken. "Dat is een goede afspraak tussen ons: als er in ons beide functioneren dingen aan de orde zijn, dat we elkaar opbellen om elkaar aan te horen en tot steun te zijn. Zo hoort dat vind ik. Rotterdam en Amsterdam moeten elkaar in dit soort omstandigheden, als het echt nodig is, steunen."