Oprichter Marathon Rotterdam en oorlogsveteraan viert 100ste verjaardag: 'Gewoon blijven bewegen'

Oorlogsveteraan Willem Witvliet viert dinsdag zijn honderdste verjaardag. Dat is niet alleen een feestelijke aangelegenheid, maar ook een zeer bijzondere gebeurtenis. De Rotterdammer is namelijk de enige nog levende veteraan die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bij Het Haagsche Schouw tegen de Duitsers vocht.

Witvliet werd in januari 1940, op zijn negentiende, opgeroepen voor militaire dienst. Een paar maanden daarna vielen de Duitsers Nederland binnen. De Slag om Den Haag draaide uit op een mislukking voor het Duitse leger, maar eiste wel het leven van honderden soldaten inclusief een paar vrienden van Witvliet. "Het gebeurde plotseling. Ze waren er niet op voorbereid. Ze wilden zich eerst nog scheren, maar daar was helemaal geen tijd voor", zegt schoonzoon Sjaak Willemstein die ook al boven de zeventig is.

Sinds een aantal jaar leest Witvliet jaarlijks de namen van zijn strijdmakkers voor tijdens de Haagsche Schouw Herdenking in Leiden.

"Niet schieten, niet schieten"

"Ik liep op een gegeven moment een schuur binnen", blikt de Rotterdammer terug. "En daar kreeg ik de schrik van mijn leven. Daar lagen twee zwaargewonde soldaten. "Alsjeblieft, niet schieten, niet schieten", riepen ze direct. Nou, dat kwam ook echt niet in me op."

Na de Slag om Den Haag maakten de Duitsers Witvliet tot krijgsgevangene. "Maar dat stelde niet veel voor, want de krijgsgevangenen moesten alleen op de kazerne blijven", zegt schoonzoon Willemstein.

Na de oorlog werkte Witvliet jarenlang als technisch hoofdambtenaar bij het gemeentelijk energiebedrijf. "In die functie was hij verantwoordelijk voor het gas van Capelle aan den IJssel tot aan Hoek van Holland."

Oprichter Marathon van Rotterdam

Daarnaast zat hij in het bestuur van verschillende verenigingen. Zo organiseerde hij als bestuurslid van ProPatria het Kampioenschap van Nederland, een landelijke hardloopwedstrijd van 25 kilometer. Vanuit die rol werd hij later ook betrokken bij de oprichting van de Marathon van Rotterdam. "Harry Hofmeester van de gemeente belde Willem op met de vraag of hij een marathon kon organiseren, bedoeld om de Binnenstadsdag in Rotterdam wat meer kleur te geven. "Ja, dat kan ik, maar niet alleen", antwoordde hij en dus riepen ze de hulp in van allerlei verenigingen", zegt Willemstein.

"De eerste editie was vrij klein, maar er werd snel opgeschaald." In totaal was Witvliet zeven jaar lang bij het evenement betrokken als technisch directeur. "Het werd teveel om te combineren met zijn vaste baan, maar hij heeft toch wel wat wereldrecords meegemaakt." Daarmee refereert schoonzoon Willemstein aan de wereldrecords uit 1985 en 1988 die in Rotterdam werden gelopen.

"Hij rent achter zijn rollator"

De hele familie is dinsdag neergestreken op een locatie in het Brabantse Nieuwendijk om Witvliets verjaardag te vieren. Andere plannen konden vanwege het coronavirus niet doorgaan. "We zouden eigenlijk naar Van der Valk in Ridderkerk gaan, maar dat restaurant heeft afgebeld", zegt Willemstein.

Door een oproep in de Leidse krant Sleutelstad heeft Witvliet, voordat hij met zijn familie naar Brabant ging, honderden verjaardagsbrieven en - kaarten via de post ontvangen. "De brievenbus zat voor de zoveelste keer helemaal vol."

Witvliet is nog helemaal fit. Hij woont nog op zichzelf in een aanleunwoning van Humanitas in Rotterdam. Alleen zijn zicht wordt minder. "Maar hij traint nog dagelijks met gewichten. En hij loopt niet achter z'n rollator, hij rent werkelijk. Gekscherend hebben we weleens gezegd dat ie 'm rood moet verven, zoals een Formule 1-wagen. Dat rennen is wel gevaarlijk, omdat hij zo weinig ziet", zegt Willemstein.

Witvliets geheim om in goede gezondheid oud te worden? "Normaal leven", klinkt het nuchter aan de telefoon. "Doen wat je altijd hebt gedaan en in beweging blijven. Dan gaat het vanzelf."