De voors en tegens van de verkeersexperimenten in Rotterdam

Eén rijbaan in de tunneltraverse richting Maastunnel is tijdelijk gesloten

Bewoners rondom de 's Gravendijkwal in Rotterdam vieren feest. Al jaren strijden ze voor verbetering van de luchtkwaliteit en dat is met de sluiting van één rijbaan in de tunneltraverse een stap dichterbij gekomen. Automobilisten en ondernemers zijn minder positief.

Eén baan richting de Maastunnel is bij wijze van proef tijdelijk afgesloten. Die afgesloten baan is nu alleen nog bestemd voor de hulpdiensten.

Zo'n twintig bewoners kwamen dinsdagochtend bij elkaar op de kruising van de 's Gravendijkwal en Mathenesserlaan om samen met wethouders Judith Bokhove (mobiliteit) en Arno Bonte (luchtkwaliteit) taart te eten. Bewoner Adriaan Korthuis hangt letterlijk de vlag uit. Hij is blij met minder auto's en dus minder vervuiling. "Dit is een mijlpaal. Het gebied rond de tunneltraverse is al jaren één van de smerigste van Europa."

Verkeersexperimenten

De afsluiting is onderdeel van een reeks verkeersexperimenten om de stad veiliger, beter bereikbaar en autoluw te maken. Ook wel de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak genoemd. Wethouder Judith Bokhove van mobiliteit: "Het is een mobiliteitstransitie. We proberen mensen te bewegen om op gezondere manieren door de stad te verplaatsen."

Niet alle experimenten vallen in goede aarde, zoals de afsluiting van de Nieuwe Binnenweg ter hoogte van het Eendrachtsplein en de Kruiskade ter hoogte van het Kruisplein. Het doel is om sluipverkeer tegen te gaan.

Bewoner Lennart van Anken kan zijn auto moeilijk kwijt omdat de kruispunten zijn afgesloten en hij om moet omrijden voor een parkeerplek. "En dat is in strijd met de doelstelling om luchtkwaliteit te verbeteren."



Gebrekkige communicatie

Adri van Lieshout heeft een kapperszaak op de Nieuwe Binnenweg. Ook hij is kritisch omdat de nieuwe verkeerssituatie hem klanten kost door de gebrekkige communicatie.

"Mensen van buiten de stad weten niet dat het is afgesloten en komen daarom drie kwartier te laat. Ik heb knipbeurten van een half uur. Alles loopt dan mis."

Volgens Bokhove gaat het om twee verschillende belangen. "Bewoners, auto's... Een schone lucht kan je maar één keer inademen. Dat is echt wel belangrijk."