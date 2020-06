Uitslag Poll: Ruim tachtig procent vindt beslissing Aboutaleb over demonstratie Schouwburgplein terecht

Ruim 84 procent van de deelnemers aan de Rijnmond-poll, noemt het terecht dat burgemeester Aboutaleb een demonstratie op het Schouwburgplein in Rotterdam woensdag niet toelaat als daar meer dan tachtig mensen op af komen. "Het is goed dat er gedemonstreerd kan worden, maar dan wel op afstand."

Black Lives Matter Nederland kondigde maandag een demonstratie aan op het Schouwburgplein tegen racisme. Aboutaleb gaf echter aan een protest daar niet door te laten gaan, als er meer dan tachtig mensen op af zouden komen. "Daar is het plein niet geschikt voor, want dan is anderhalve meter afstand houden niet mogelijk", zei hij dinsdagochtend bij Rijnmond.

Bijna tien procent van de stemmers vindt dat er een uitzondering op de regel van anderhalve meter afstand gemaakt moet worden, omdat het onderwerp van de demonstratie zo belangrijk is. Anderen stellen een andere locatie voor waar meer mensen terecht kunnen, maar die afstand toch gewaarborgd is. Dat is ook het voorstel dat burgemeester Aboutaleb dinsdagavond heeft gedaan aan de organisatie van de demonstratie.



Meerdere stemmers zijn van mening dat er momenteel helemaal geen demonstraties moeten worden toegelaten, in verband met het coronavirus. "Als het niet goed gaat, raakt de zorg weer overbelast", zegt er een. "Demonstreer online", stelt een ander voor. Volgens hem is het oneerlijk dat dan wel groepen - al dan niet op afstand - bij elkaar komen, terwijl dat met Dodenherdenking bijvoorbeeld niet werd toegestaan. "Oneerlijk tegenover de ouderen."



