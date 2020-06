Aanhoudingen na grootste methvondst ooit in Europa

De pakketjes met drugs werden vorig jaar gevonden in een verborgen ruimte van het pand in Rotterdam. Foto: Politie

De politie heeft dinsdagochtend vier mensen aangehouden na het aantreffen van de grootste methvangst ooit in Nederland. Die vangst van 2500 kilo werd vorig jaar gedaan in een loods in de Dotterbloemstraat in Rotterdam.

De straatwaarde van de drugs bleek destijds honderden miljoenen euro's. Zo'n grote hoeveelheid werd nog niet eerder in Nederland en zelfs niet in Europa aangetroffen.

Het politie-onderzoek leidde vervolgens naar een loods in de provincie Utrecht, waar ruim zeventienduizend liter aan chemicaliën werd aangetroffen. Dat spul was geschikt voor de productie van synthetische drugs. De loods in De Meern is kort na de politieactie in vlammen opgegaan, vermoedelijk door brandstichting.



De politie heeft dinsdag in dit onderzoek huiszoekingen gedaan in Rotterdam en Den Haag. Vervolgens zijn vier mensen aangehouden. Het gaat om een vrouw van 39 jaar oud en drie mannen van 30 tot 33 jaar. Zij worden ook in verband gebracht met een amfetaminelab in Wateringen en in Den Haag.

De aanhoudingen volgen een jaar na de vondst van de methamfetamine. Volgens een woordvoerder van de politie heeft dat te maken met de complexiteit van het onderzoek. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.