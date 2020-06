Gezondheidsexpert: 'Nu ervan genieten dat de besmettingsgraad terugloopt'

Iedereen wacht met smart op een vaccin tegen het coronavirus, maar de meeste experts zeggen dat het nog minimaal een jaar gaat duren. Ook gezondheidsexpert Jeannette Caljouw denkt dat het nog wel wat tijd nodig heeft. "Ten eerste moet het vaccin veilig zijn en daarna is het nog maar de vraag in hoeverre het bescherming biedt tegen corona."

Caljouw benadrukt op Radio Rijnmond dat ook het griepvaccin niet honderd procent bescherming biedt tegen influenza. "Het zorgt er wel voor dat de ziekte milder verloopt."

Testen bij apen

"Ze dachten dat ze ver waren met een vaccin tegen corona, maar na testen bij apen bleek dat er nog wel virusdeeltjes in de neus van de dieren zichtbaar waren", vervolgt de Ridderkerkse huisarts. "Die apen werden wel minder ernstig ziek. De vraag is dan: is dat dan voldoende? Of moet je ernaar streven dat ze het virus helemaal niet kunnen krijgen." Daarna is het volgens haar ook nog maar de vraag hoe lang het vaccin werkt. "Dat weten we niet als we ons laten vaccineren. Dat zal moeten blijken."

Toch hoopt de gezondheidsexpert dat er snel een doorbraak komt. "Dan hoop ik dat we weer terug kunnen naar het gewone leven." Maar voorlopig zit dat er volgens de arts niet in. "We moeten nu wel genieten van het feit dat de besmettingsgraad terugloopt. De kans dat je nu besmet raakt, is een stuk kleiner. De verwachting is wel dat de kans in het najaar weer groter wordt."

Advies en bijwerkingen

Voor kinderen zijn er talloze vaccinaties voor zeldzame ziektes. De huisarts adviseert mensen die inentingen wel te halen, omdat de kans op die ziektes toeneemt als minder mensen zijn gevaccineerd. "Dat zag je niet al te lang geleden in Ridderkerk. Toen doken de mazelen ineens weer op."

Of er ook bijwerkingen zijn? "Zeker. Alles wat je doet, al slik je paracetamol, heeft bijwerkingen. Er zijn ook ernstige bijwerkingen bekend, al zijn ze zeldzaam. Als je mensen de ziekte zelf laat doormaken, is het gevaarlijker. Difterie kennen we bijvoorbeeld niet", vervolgt Caljouw. "Kinderen met difterie werden heel benauwd, omdat er een soort dik vlies in de keel vormde waardoor kinderen konden stikken. Daar was heel weinig aan te doen."