Snowwhite: de beroemdste python van Rotterdam

Lucas Metselaar (27) uit Rotterdam heeft een tv-ster in huis. Ze is bijna vier meter lang, slist en heeft schubben. Lucas' tijgerpython Snowwhite figureert in muziekclips die al miljoenen keren bekeken zijn.

Albino Snowwhite is geel met wit. "Ze is ongeveer 3,60 meter lang", zegt baasje Lucas terwijl hij de slang op zijn schouders neemt. De baas zet zijn tanden op elkaar. Snowwhite is namelijk één bonk spieren van veertig kilo.

Metselaar kreeg de python als 17-jarige van zijn vader. "Een kerstcadeau. Toen was ze veertig centimeter en woog twee kilo. Kun je nagaan hoe ze gegroeid is. Er is in die jaren heel veel eten ingegaan", lacht Lucas.

Leeglopende fietsband

Snowwhite kijkt ondertussen nieuwsgierig rond. Haar terrarium is lekker warm, maar op deze zomerse dag mag de temperatuur in huis er ook zijn. Ze lijkt geen nee te zeggen tegen een uitje naar de woonkamer.

"Ze heeft een zacht karakter", zegt Lucas. "Ze is zelfs één van de liefste pythons van Nederland, vertelde zelfs een vriend van me die een bekende is in de Nederlandse slangenwereld. Ze zal nooit bijten. Als ze ergens echt geen zin in heeft, gaat ze sissen. Dan klinkt ze als een leeglopende fietsband."

Famke Louise

Snowwhite is te zien in meerdere videoclips, van onder andere Famke Louise en Ronnie Flex. Daar is Lucas trots op. "Het is mooi om je huisdier zo terug te zien. Ik vind het ook belangrijk dat mensen zo meekrijgen dat de slang echt niet alleen maar een gemeen dier is."

Het welzijn van Snowwhite staat voor hem voorop tijdens een opname. "Alles moet kloppen, anders begin ik er niet aan. Het mag er bijvoorbeeld absoluut niet te koud zijn."

Vijf meter

Op warme dagen neemt Lucas zijn python wel eens mee naar het park. "Ik merk dat ze dat leuk vindt. Mensen kijken dan soms hun ogen uit. Wat ligt dáár nou? Kinderen vinden het leuk en willen haar aanraken. Ik heb één keer een hondenbezitter gevraagd een een stukje om te lopen om mogelijk gedoe te voorkomen. Dat was geen enkel probleem."

Wat hoopt Lucas nog te bereiken met Snowwhite? Een bioscoopfilm? Misschien zelfs een Oscar? Daar is hij duidelijk in. "Ik hoop dat ze vijf meter wordt. De rest is alleen maar mooi meegenomen."