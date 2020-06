Tienduizend paar achtergelaten schoenen om virtueel te demonstreren

Terwijl in heel Nederland verontwaardiging heerst over hoe de Amsterdamse burgemeester Halsema een demonstratie van vijfduizend mensen heeft kunnen toestaan, is de aandacht te veel afgeleid van waar het eigenlijk omging. Dat vindt de Rotterdamse actrice Dewi Reijs, die een list heeft bedacht om tóch veel mensen te laten deelnemen aan de Black Lives Matter-demonstratie die woensdagavond in eerste instantie gepland stond op het Schouwburgplein in Rotterdam.