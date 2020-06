Heinenoordtunnel twee nachten dicht

De A29 tussen Oud-Beijerland en Barendrecht is de komende twee nachten deels afgesloten. Rijkswaterstaat voert onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uit in de Heinenoordtunnel.

De weg gaat in de nacht van dinsdag op woensdag eerst dicht in de richting van Rotterdam, vanaf de toerit Oud-Beijerland tot en met de afrit Barendrecht. Verkeer vanuit de Hoeksche Waard kan omrijden via de N217 en A16. De Kiltunnel is dan tolvrij.

Verkeer vanuit Brabant of Goeree-Overflakkee wordt grootschaliger omgeleid, via de A59, A17 en A16. De extra reistijd bedraagt zo'n tien tot dertig minuten.

De weg is een nacht later in de andere richting, naar Bergen op Zoom, afgesloten, tussen toerit Barendrecht en afrit Oud-Beijerland. Ook dan wordt het verkeer omgeleid via de A16 en N217 (Hoeksche Waard) of de A16, A17 en A59 (Brabant).

De afsluitingen gelden beide nachten van 00:00 uur tot 05:00 uur.