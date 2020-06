Meldpunt vuurwapens: 3 wapens van straat

In totaal is er 24 keer gebeld naar het nummer, zegt de politie. In 3 gevallen is er dus ook een wapen gevonden.

Mensen kunnen vuurwapenbezit melden bij een speciaal telefoonnummer bellen (06-33236432). Als een vuurwapen daadwerkelijk wordt gevonden op het adres dat door de tipgever wordt doorgegeven, dan kan daar een beloning tegenover staan van maximaal 750 euro.

Of er ook beloningen zijn uitgedeeld of worden uitgedeeld is nog niet bekend.

In oktober werd er al een meldpunt ingevoerd. Drie weken geleden werd daar ook een telefoonnummer aan gekoppeld, omdat er nauwelijks tip binnenkwamen. In de periode tussen oktober en mei kwamen er in totaal vier tips binnen.