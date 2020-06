Het weer van vandaag: weeromslag op komst

Vandaag zijn er zonnige perioden en trekken er velden sluierbewolking over. Het blijft droog. In de middag wordt het 18 graden aan zee en 22 graden in Gorinchem. De westen- tot noordwestenwind neemt toe en wordt matig van kracht.

Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht kan er van het westen uit een beetje regen vallen. De temperatuur zakt naar een graad of 12 en er staat een matige noordwestenwind.

Morgen tappen we weerkundig gezien uit een heel ander vaatje. Het is overwegend bewolkt en er valt of en toe wat regen of een paar buien. De temperatuur blijft steken op een magere 16 graden en er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.

Vooruitzichten

Het wisselvallige weer lijkt voorlopig nog even aan te houden. Elke dag is er kans op regen of een paar buien. Tussendoor breekt ook de zon af en toe door. De temperatuur ligt rond 15 graden terwijl 19,6 graden normaal is voor begin juni.