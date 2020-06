Popko ligt acht weken op IC met corona: 'Ik droomde dat er stenen op mij lagen'

Popko Hoekstra lag maar liefst acht weken op de intensive care van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Erasmus MC in Rotterdam. Een uitzonderlijk lange periode. Hij is door het oog van de naald gekropen, maar krabbelt nu weer op. "Ik herinner mij alleen mijn nachtmerries en dat ik vastgebonden aan het bed zat. Dat vond ik zo verschrikkelijk."

“Ik had veel nachtmerries. Elke nacht weer. Ik droomde dat er stenen op mij lagen. Dat ik niet kon bewegen. Je durft niet meer te slapen", vertelt Popko op het randje van zijn bed in revalidatiecentrum Rijndam. Dat is zijn nieuwe thuis voor de komende weken, waar hij vrij kan bewegen.

De 57-jarige Popko moet alles opnieuw leren. Een bezoekje aan de wc, was in het begin al een opgave. "Dan moet je zo’n meid van twintig vragen of ze je kont wil afvegen. Je schaamt je dood."

Popko krabbelt op en kan al steeds meer dingen zelfstandig. Maar dat ging met vallen en opstaan. "Als ik wou zitten in m'n bed, kukelde ik steeds om. Elke keer weer. En dan ga je toch denken: zou ik ook nog kunnen lopen?"

Popko werkt elke dag een druk schema met oefeningen af. Van het weer leren lopen tot mentale ondersteuning. Deze maandag heeft hij voor het eerst een stukje gelopen zonder rollator. “Voor het eerst. Daar word je gewoon emotioneel van. Dat is echt vet." Het verschil is groot met de Popko van vroeger. "Ik speelde veel gitaar. Dat kan ik op dit moment niet meer."

Dagboek van zijn vrouw

Bij Rijndam Revalidatie herstellen momenteel twintig ex-coronapatiënten van hun ziekenhuisopname. Niemand lag zo lang op de IC als Popko. "Ik ben in Gorinchem in slaap gebracht en werd weken later in het Rotterdamse Erasmus MC wakker."

Zijn geheugen liet hem tijdens zijn IC-periode in de steek, maar zijn vrouw heeft alles bijgehouden. Ze hield een dagboek bij voor Popko. Hij is erg geschrokken van de verhalen die hij daarin leest.

"Er staat een verhaal in dat de IC-dokter mijn vrouw belde en zei: "Als we Popko niet behandelen met bloedverdunners dan komt hij vannacht te overlijden. Maar als we het wel doen, heeft hij kans op een hersenbloeding. Welke optie kies je?"

Traumatisch

Deze hectische tijd is ook bij zijn vrouw niet in de koude kleren gaan zitten. "Het is een traumatische gebeurtenis." Hij denkt dat het voor haar nog moeilijker is dan voor hem omdat zij alles bewust heeft meegemaakt.

"En dan komt het allemaal door zo’n virusje waarvan je eerst denkt: dat is in China, het zal wel niet zo’n vaart lopen. En dan komt het hier en verwacht je niet dat jij het krijgt. Totaal niet. Maar dan krijg je het toch."

Popko is hard aan het werk om zo snel mogelijk te herstellen en is dankbaar voor de zorg die hij krijgt in het revalidatiecentrum. Hij wil mensen wel waarschuwen voor het virus. "Corona is een sluipmoordenaar. Dat wil je echt niet meemaken."

