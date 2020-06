Organisatie anti-racismedemonstratie: 'moeilijk in te schatten hoeveel mensen er komen'

"Een goede opkomst", dat verwacht de organisatie van de anti-racisme demonstratie, woensdagmiddag op en rond de Erasmusbrug in Rotterdam. Hoeveel mensen dat zijn, is ook voor de organisatie, "moeilijk in te schatten".

Dinsdag kreeg de organisatie, waarvan Kick Out Zwarte Piet (KOZP) de bekendste is, te horen dat de plannen op het Schouwburgplein niet door konden gaan, als er meer dan tachtig mensen zouden komen.

"Het is een beetje jammer dat dit via de media is gecommuniceerd", zegt Elvin Rigters van KOZP. "Als je dat doet, dan kunnen er mensen zijn die zich op voorhand buitenspel gezet voelen, bijvoorbeeld uit de zwarte gemeenschap. Er wordt repressief opgetreden, terwijl het gesprek nog helemaal niet had plaatsgevonden."

Volgens Rigters zijn in een goed gesprek meerdere locaties besproken en is voor de Erasmusbrug gekozen. "Daar zijn de meeste uitloopmogelijkheden", zegt Rigters. "Aan Amsterdam heb je gezien dat we moeilijk kunnen inschatten hoeveel mensen er komen". Afgelopen maandag werden er een paar honderd mensen verwacht, terwijl er duizenden mensen uiteindelijk op de Dam stonden.

Rigters hoopt dat het niet alleen blijft bij één demonstratie. "We moeten dit blijvend op de agenda zetten", vervolgt hij op Radio Rijnmond. "Het moet uiteindelijk leiden tot beleid tegen dit soort uitwassen. Het moet een signaal zijn naar heel Nederland."