Motorrijder komt om bij ongeluk op A15

Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A15 bij knooppunt Ridderkerk is een motorrijder overleden. Hij kwam in botsing met een busje. Reanimatie mocht niet meer baten.

Het ongeluk gebeurde rond 07:30 uur op de A15 vanuit Ridderkerk richting de Europoort.

Volgens de politie kwam een auto in botsing met een vrachtwagen. Een busje wat erachter reed moest vol in de remmen en uitwijken. Een motorrijder kwam daarna in botsing met het busje.

Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plaatse.