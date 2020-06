50 jaar Holland Pop Festival: 'Agenten stonden nog net niet te dealen'

Hij was net vijftien jaar oud en hij wist niet wat hij meemaakte, daar bij Holland Pop in het Kralingse Bos in Rotterdam. Fons de Poel, televisiepresentator, keek zijn ogen uit op het geruchtmakende festival, dat deze maand vijftig jaar geleden plaatsvond. "De politie was zo lief!"

''Ik ging naar het festival met mijn oudere broer,'' vertelt de Poel. ''Ik kom uit een dorp bij Nijmegen, mijn ouders hadden geen besef van waar ik zou gaan belanden. Als ze dat hadden geweten, had het zeker niet doorgegaan.''

Ook De Poel zelf wist niet waar hij terecht zou komen. Nederland kende in de zomer van 1970 nauwelijks popfestivals, en zeker niet van deze grootte, toen Holland Pop in juni 1970 plaatsvond. Festivals waren voor veel bezoekers een volslagen nieuw fenomeen.

Slaapzakken in het bos

''Het bleek een wonderlijke wereld'', herinnert hij zich. ''Tot mijn stomme verbazing kwam ik tussen 100 duizend slaapzakken terecht! De helft liep er in blote barst rond, heel veel vrouwen in blote borsten ook. Moet je nagaan: Een jongetje van vijftien jaar gaat naar het bos, waar hij nog nooit geweest is, in Rotterdam, waar hij slechts van had gehoord.''

De Poel voelde tussen de 100 duizend festivalgangers op Holland Pop drie dagen lang 'een mengeling van bewondering, verwondering en ook een beetje angst'. ''Het had ook wel iets vreemds. Waar ben ik toch in terechtgekomen? De walm, de geur van alles wat daar gerookt werd, daar liep ik gewoon door heen.''

Wat hij achteraf heel opvallend vond? ''Die politie in Rotterdam was ontzettend lief en aardig. Ik was zelf zeker geen drugsgebruiker, maar het kon daar wel gewoon. Ze stonden net niet te dealen, die agenten. Er was besloten dat er binnen de perken van het Kralingse Bos veel mocht. En dat ze er niet tegen zouden optreden.''

Wakker met Santana

In het nieuwe programma ‘Vrijheid, blijheid: vijftig jaar Holland Pop’, vanaf woensdag op tv en online, haalt De Poel met presentator Sander de Kramer deze en andere herinneringen op. ''Ik heb er fantastische herinneringen aan. Al was het maar de verzameling geweldige muziek die er kon horen. The Byrds, Santana, Jefferson Airplane: daar heb ik toen intens van genoten. Wakker worden met Santana, dat is een ervaring die zich later in mijn leven niet vaak heeft afgespeeld. Ik was vijftien... De magie bestond toch ook wel heel erg uit muziek.''

Hoe vaker hij terugblikt, hoe meer hij tot het besef komt dat hij op een historisch moment in de Nederlandse popmuziek en jongerencultuur te gast is geweest, ''Rotterdam werd met Holland Pop de bakermat van een hele stroming. Nederland als festivalland, de undergroundcultuur: het is allemaal daar begonnen. Met terugwerkende kracht is het toch wel een heel bijzondere historie.''

Het ware verhaal

In vier afleveringen gaat presentator Sander de Kramer de komende weken op zoek naar het ware verhaal achter Kralingen '70, het popfestival aan de Kralingse Plas dat uitgroeide tot het Woodstock van Nederland. Zij die er bij waren komen aan het woord.

Hoe bijzonder was het festival dat in de zomer van 1970 honderdduizend bezoekers trok, en waar de hippiegeest tussen ontblote borsten, spannende nieuwe popmuziek en stevige wietdampen zo hevig op rondwaarde?

In aflevering één zoekt Sander Fons de Poel op, die als puber naar het festival ging - en niet wist wat hij meemaakte. In aflevering twee wandelt Sander op de plek waar het gebeurde met Georges Knap, die vijftig jaar geleden met Holland Pop voor het eerst in zijn leven een festival organiseerde - hij zou er jaren over doen om die ervaring een plaats te geven.

Daarna volgen dichter Jana Beranova, kunstenaar John Blaak én fotograaf Ton Hermans. Met hen draait Sander de muziek van toen en staat hij stil in wat voor hen onvergetelijke dagen zouden blijken.

‘Vrijheid, blijheid: 50 jaar Holland Pop’ is vanaf deze week iedereen woensdagavonden tussen vijf uur en zes te zien bij Rijnmond én op de website.