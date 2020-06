Woordkunstenaar YMP: 'Niemand had verwacht hoe diep dit zat in de zwarte gemeenschap'

"Wat ik ga zeggen is misschien heel erg, maar je schrikt niet meer zo van zoiets als de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Maar nu is er een revolutie gaande", zegt de Rotterdamse woordkunstenaar YMP (YoungMichPoetry).

Volgens de Rotterdamse artiest laten veel mensen hun stem nu horen. Woensdagmiddag is er een demonstratie op en rond de Erasmusbrug in Rotterdam. Het wordt georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet om een statement te maken tegen racisme.

"Je ziet nu wat er losbarst in Amerika. Mensen laten op een bepaalde manier hun stem horen, omdat ze het niet meer aankunnen", zegt YMP.

"Ik denk dat men niet doorgehad heeft hoe erg dit geworteld zit in de community van zwarte mensen. Wij zelf ook niet. Wij hadden ook niet verwacht dat het in Amsterdam zó druk zou worden."

Ook hier racisme

Het probleem speelt volgens de woordkunstenaar ook in Nederland. "Ook hier heb je te maken met racisme en politiegeweld. Het lastige is dat het op verschillende manieren wordt geuit. Het zit niet alleen in Zwarte Piet, maar ook in dat je niet wordt aangenomen voor een baantje of dat je steeds wordt aangehouden in de auto, omdat je een kleur hebt. Het zit in zoveel dingen en het zit heel diep in de maatschappij."

Vaak moet YMP denken aan de uitspraken van zijn eigen moeder. "Ze zei altijd dat ik extra mijn best moest doen op school, want voor mij zou het twee keer zo zwaar worden. Ik begreep het eerst niet, maar ik kwam er heel snel achter dat het waar is wat ze zei. Je merkt dat je twee keer zo hard moet vechten om op dezelfde positie te komen en dat je twee keer zo hard moet schreeuwen om gehoord te worden."

Voor de kinderen

"Veel mensen worden op een nulpunt geboren. Voor de zwarte gemeenschap geldt dat niet: die worden op -10 of zelfs -100 geboren. Dat zou in 2020 toch echt anders moeten zijn. Ik zal niet meemaken dat racisme verdwenen zal zijn, maar ik zal wel mijn best doen om een bijdrage te leveren, zodat mijn kinderen het minder zwaar hebben."

De Rotterdammer hoopt dat de demonstratie zal leiden tot gesprekken in de stad. "Hoe kunnen we met z'n allen in gesprek gaan met mensen die zich ongehoord voelen", legt hij uit. "Ik hoop dat de burgemeester erachter gaat staan en ik hoop ook dat de politie in gesprek zal gaan. Dat uiteindelijk iedereen zich veiliger gaat voelen."