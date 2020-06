Beeld De Marathon krijgt een opknapbeurt

Iedereen die weleens over de Rotterdamse Erasmusbrug rijdt of loopt, kent het beeld wel: De Marathon van kunstenaar Henk Visch. Het is het hoekige en kleurrijke beeld dat aan de voet van de brug staat, aan de Noordkant. Het kunstwerk is woensdagochtend van zijn sokkel gehesen, want het moet worden gerenoveerd.

"We gaan het beeld compleet opnieuw lakken. Je moet het zien als een auto die opnieuw gespoten wordt", legt Theo Laport van de gemeente Rotterdam uit. De Marathon wordt naar een grote spuiterij in Zwijndrecht gebracht. "Dit heb je wel nodig, want het beeld is vijfenhalve meter hoog, dus je hebt wel een grote spuiterij nodig om hem te drogen ook."

Vier weken

Het is nogal een precisiewerkje, want het object moet per vak worden gespoten. "Dit gaat in overleg met de kunstenaar, want de kleuren worden door hem bepaald. Dit kunnen wij niet bepalen. Hij komt in de bestaande kleur terug te staan." Het streven is om het beeld binnen vier weken terug te plaatsen.

Ieder jaar wordt er een rondje Rotterdam gedaan, om de kunstwerken in de buitenruimte te inspecteren. "Dan kijken we welk beeld toe is aan een opknapbeurt. Dan maken we een meerjarenplan; nu dit beeld en de volgende keer een andere."