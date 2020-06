OKT Waterpolo in Rotterdam uitgesteld tot volgend jaar

Zwemcentrum Rotterdam is in februari het decor van het OKT Waterpolo

Het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) voor de waterpolomannen heeft opnieuw een andere datum. Van 14 tot en met 21 februari 2021 zal Nederland zich in Zwemcentrum Rotterdam proberen te plaatsen voor de Spelen in Tokyo.

In eerste instantie stond het OKT gepland in maart van dit jaar. Dit werd vanwege het coronavirus uitgesteld naar begin juni. Aangezien de Spelen ook zijn uitgesteld tot de zomer van 2021, was er meer ruimte om te schuiven. nationale bond de KNZB en de internationale bond de FINA hebben dus gekozen voor februari.

De opzet van het toernooi blijft volgens de organisatie vooralsnog hetzelfde, maar wel onder voorbehoud van de ontwikkeling van het coronavirus.

Vrouwen



De waterpolovrouwen zouden het OKT in het Italiaanse Triëst spelen, maar deze werd vanwege het coronavirus eveneens uitgesteld. Volgens de KNZB wordt dit toernooi waarschijnlijk in januari 2021 gehouden, maar de FINA heeft dit nog niet bevestigd. Ook de locatie is nog onzeker.

De vrouwen van de Rotterdamse coach Arno Havenga zitten in een poule bij Frankrijk, Italië en Slowakije en een nader te bepalen land uit Azië. Uiteindelijk zijn er twee tickets te verdelen voor de Olympische Spelen van 2021 in het Japanse Tokyo.