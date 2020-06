Man uit Berkel en Rodenrijs smokkelde drugs in 'Sesamstraatkartel'

Via Europese havens smokkelde de bende de drugs naar ons land. Ze communiceerden daarbij onderling met namen uit de kinderserie Sesamstraat, laat de politie weten. Rechercheurs kwamen daarachter toen ze de beveiligde communicatie tussen de bendeleden wisten te ontsleutelen.

Naast de man uit Berkel en Rodenrijs zijn ook nog zes andere Nederlanders aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit St. Willebrord, een 58-jarige man uit Amsterdam, een 46-jarige man uit Roosendaal, een 65-jarige man uit Eindhoven en een 35-jarige man uit Bergen op Zoom. Ook een 52-jarige Nederlander die in Spanje woont is opgepakt. Ze blijven in ieder geval twee weken vastzitten.

Alle leden van het 'Sesamstraatkartel' zijn vorige week opgepakt. De politie heeft de aanhoudingen woensdag bekendgemaakt.