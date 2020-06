Agent schiet hond dood in Rotterdam-Oude Westen

Een agent heeft dinsdagavond in Rotterdam een hond doodgeschoten. De hond viel volgens de politie even daarvoor een agent aan.

Om 21:30 uur kwam een melding bij de meldkamer binnen dat een man mogelijk onwel was geworden in een huis aan de Josephstraat in het Oude Westen van Rotterdam.

Toen agenten poolshoogte kwamen nemen, stond de voordeur op een kier. Daarachter stond een grommende hond. Eén van de agenten probeerde de deur nog te sluiten, maar de hond slaagde erin om te ontsnappen.

De hond maakte dreigende geluiden en dreigde aan te vallen. En van de agenten voelde zich zo bedreigd dat hij besloot te schieten. De hond heeft dat niet overleefd.

De bewoner van het adres was onder invloed van alcohol. Om wat voor hond het precies gaat, kan de politie niet zeggen. Volgens de politie zou het gaan om een 'pitbull-achtige hond'.