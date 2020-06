Rotterdamse boa's delen opnieuw geen boetes uit

Actievoerende handhavers worden in Rotterdam stelselmatig geïntimideerd. Dat zegt de Nederlandse BOA Bond, op de dag dat een tweede reeks actiedagen is begonnen. De handhavers delen opnieuw geen boetes uit, zolang ze geen verdedigingsmiddelen krijgen, als een wapenstok of pepperspray.

Eric Lakenman, bestuurder bij de bond, wijst op het startmoment van de actie, woensdagmorgen in Rotterdam. "We stonden voor een fotomoment toen plots een van de hoogste coördinatoren naar buiten kwam. Die begon meteen te foeteren met 'allemaal naar binnen, actie voeren doe je in je eigen tijd en geen actie voeren in uniform!'. Dat was nogal intimiderend."

Volgens Lakenman past de actie in een reeks incidenten bij de gemeente Rotterdam. "Mensen krijgen brieven waarin staat dat ze geen actie mogen voeren en vooral niet in uniform en dat het allemaal in hun eigen tijd moet. Bij briefings zit er plots een coördinator bij, terwijl dat anders nooit het geval is."

Geen intimidatie

Volgens de dienst Stadsbeheer kwam de coördinator naar buiten, omdat de start van de protestactie uitliep. "De briefing stond op het punt van beginnen. Daarom werden ze naar binnen geroepen", zegt Peter van Druten van de gemeente Rotterdam. "Er werd op hen gewacht."

Volgens Stadsbeheer is er absoluut geen sprake geweest van intimidatie. "We hebben ze alleen verteld dat ze niet de media te woord mogen staan als actievoerende boa. Dat moeten ze in eigen tijd doen en in eigen kleding."

Volgens de regels mogen alleen kaderleden (vakbondsvertegenwoordigers) in actie in bedrijfsoutfit geïnterviewd worden.

Verdedigingsmiddelen

De boa's pleiten voor verdedigingsmiddelen, zoals een wapenstok en pepperspray. Half april belandden enkele Rotterdamse handhavers nog in het ziekenhuis na een opstootje met een groep die de coronamaatregelen niet naleefde. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam ziet echter niets in het bewapenen van boa's.



De Rotterdamse handhavers deelden 21 tot en met 23 mei ook al geen boetes uit. De actie van woensdag wordt in Rotterdam in ieder geval tot en met maandag 8 juni voortgezet. Dan debatteert de Tweede Kamer over de uitrusting van boa's.