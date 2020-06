Tot acht jaar cel geëist voor woningoverval Krimpen

Justitie heeft straffen tot acht jaar cel geëist voor een gewapende woningoverval in Krimpen aan den IJssel. Een 98-jarige bewoner werd in mei van het vorig jaar beroofd van geld en sieraden.

De man was door de woning gesleurd, vastgebonden en bedreigd met een pistool. Justitie spreekt van een lafhartige overval.

De beide verdachten, van 21 en 27 jaar, ontkennen. Van een verdachte is dna in de woning in Krimpen gevonden. De handpalm van de tweede verdachte zat op de voordeur.

De twee verdachten staan ook terecht voor andere inbraken en het bezit van harddrugs. Het slachtoffer in Krimpen aan den IJssel is vorige maand overleden. De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.