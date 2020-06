Grootste containerschip van de wereld arriveert in haven van Rotterdam

Het grootste containerschip ter wereld, de HMM Algeciras, is aangekomen in de haven van Rotterdam. Rond 12 uur woensdagmiddag meerde het schip aan op Maasvlakte 2. Er kunnen bijna 24-duizend containers op het schip.

Voor de twee containerschipspotters Piet van Dijk en Cees de Keijzer, die het schip vanaf een balkon zagen binnenkomen, was het een mooi moment. Toch blijven ze nuchter. "Het is eigenlijk veertien in een dozijn: eenheidsworst, want de volgende is ook 400 meter lang en 61 meter breed", zegt Cees. "Hij zit wel mooi in de verf", vult Piet aan.

Vier voetbalvelden lang

De Algeciras is vier voetbalvelden lang (399 meter) en 61 meter breed. Het schip is eigendom van Hyunadan Merchant Marine in Zuid-Korea. Die rederij heeft nog eens elf van dit soort schepen in bestelling.

Het is al de vijfde keer dit jaar dat een 'recordschip' in gebruik is genomen. Het vorige record stond op naam van de MSC Gülsün. Dat had plek voor 23.756 containers. Aan boord van de Algeciras kunnen 23.964 containers.