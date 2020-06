Voetbalclub Coal treurt na zoveelste inbraak

Voetbalclub Coal in Rotterdam-Zuid is voor de zoveelste keer het slachtoffer geworden van een inbraak. Hoewel de politie de dader met wat bier en een kapot beeldscherm snel kon aanhouden, overheerst het verdriet. "De zoveelste keer dat dit gebeurt", treurt voorzitter Arie Blok.

RVV Coal was een aantal jaren geleden ook het mikpunt van vandalisme. "Dat was in 2013 en 2014. Toen werden diverse keren vernielingen aangericht", herinnert Blok zich.



Onder meer door raadsvragen van Leefbaar Rotterdam kwam meer aandacht voor de clubs grenzend aan het Zuiderpark. "Het was gelukkig een tijd stil. Tot twee weken geleden. Toen hebben vandalen vernielingen aangericht in de kantine. Het was puur vandalisme. Ik ben zo verdrietig. Waarom?" vraagt Blok zich hardop af.[tweet:https://twitter.com/POL_Charlois/status/1267968878845603841/photo/1]