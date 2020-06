Taakstraf voor belager Rotterdamse persfotograaf

De man sloeg persfotograaf Joey Bremer zaterdagavond in de omgeving van het Roel Langerakpark in Rotterdam-West. In het park waren opstootjes geweest. De man was gecontroleerd door de politie en wilde dat de fotograaf hem filmde, omdat hij vond dat de zaak was te vergelijken met politie en racisme in Amerika. Bremer weigerde om te filmen en kreeg vervolgens twee klappen van de man.



De officier van justitie zei dat de man voor zijn daad had gedronken. Volgens de rechtbank is één klap bewezen. De rechter tilde er zwaar aan dat de man ook de coronaregels had overtreden.

De man werd in 2014 al veroordeeld voor belediging en mishandeling van een agent.