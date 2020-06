Rotterdam krijgt bijna 20 miljoen euro om daklozenproblematiek aan te pakken

De gemeente Rotterdam krijgt bijna 20 miljoen euro van het Rijk om de daklozenproblematiek in de stad aan te pakken. Dat schrijft wethouder Sven de Langen in een brief aan de gemeenteraad. Deze extra steun komt na een brandbrief die Rotterdam en drie andere steden vorig jaar naar het kabinet stuurden.

In die brief vroegen de verantwoordelijke wethouders om meer geld vanuit Den Haag voor de opvang van het stijgend aantal daklozen. "Als onderdeel van deze aanpak heeft het Rijk in totaal 200 miljoen ter beschikking gesteld aan gemeenten. Hiervan wordt 19,6 miljoen euro toegekend aan de gemeente Rotterdam", schrijft De Langen.

Uitstroom

De wethouder is erg 'verheugd' met deze extra impuls vanuit het Rijk. Volgens De Langen is het aantal tijdelijke locaties vanwege de 1,5 metersamenleving enorm toegenomen. "Om te voorkomen dat deze groep daklozen door corona langdurig in de opvang moet blijven, wordt gekeken of het mogelijk is om in één keer een grote groep uit te laten stromen. De focus komt hierbij te liggen op het snel vinden van een woonplek voor deze mensen", stelt De Langen.

Het college hoopt hier in de zomer meer over te weten.