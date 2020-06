'Schone en vuile' ingangen moeten bezoek Rotterdams verzorgingshuis Akropolis vergemakkelijken

Bewoners van het Rotterdamse verzorgingshuis Akropolis horen ergens in de verte een hoop rumoer. Degene die voldoende ter been is kan even door het raam gluren en ziet een joelende groep, gewapend met spandoek en protestborden, op de hoofdingang afkomen.

Zo'n dertig familieleden van bewoners van Humanitas-Akropolis in de Rotterdamse wijk 110-Morgen willen hun familieleden zien. Gijsbert van Herk, voorzitter van de Raad van Bestuur neemt een petitie aan uit handen van Jolande Eliëns. Yolande: "De bottomline is dat we graag naar binnen willen en dat we daar graag over mee willen denken."

Coronavrije verdiepingen

Meedenken is zacht uitgedrukt, want de groep actievoerders heeft al een plan uitgedacht om familieleden die geen corona hebben, te kunnen zien. Jolande: "Wij denken dat je een schone en een vuile ingang kan maken. Er zijn voldoende liften en je kunt de liften ook zo instrueren dat ze niet op de vuile afdelingen stoppen. Per afdeling is het afgesloten, dus als je op een schone afdeling binnenkomt, ben je geen groter risico dan het personeel dat binnenkomt."

Schrijnende voorbeelden

Conny Alexander heeft haar echtgenoot binnen zitten. Conny: "De oplossing is dat er één persoon vanaf nú naar binnen mag. Ik wil hem graag een paar keer in de week zien en dat vind ik ook noodzakelijk. Mijn man vraagt elke dag wanneer ik langskom."

Jaap Leeuwis kan zijn woede nauwelijks onderdrukken. "Een gevangene mag nog één keer luchten per dag. Deze mensen niet. Die kwijnen weg, in eenzaamheid."

Bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk: "Ik vraag me vaak af bij dit soort dingen hoe ik zou reageren als het mijn vader of moeder zou zijn. Er is geen speld tussen te krijgen als je mensen hier ziet staan."

'Eerst zien, dan geloven'

De partijen komen overeen dat Humanitas-Akropolis gaat kijken of de deuren eerder open kunnen dan de landelijke richtlijn van 15 juni. Jolande Eliëns: "We hebben eerdere ervaringen met toezeggingen, die dan net niet of net wel doorgevoerd worden, dus eerst zien, dan geloven."