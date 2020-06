Terugkijken: Demonstratie rondom Erasmusbrug tegen racisme

Actievoerders komen vanaf woensdagmiddag 17:00 uur bijeen rondom de Erasmusbrug in Rotterdam, om te demonstreren tegen racisme. Het protest was in eerste instantie aangekondigd op het Schouwburgplein, maar burgemeester Aboutaleb wees de actievoerders een alternatieve locatie toe.

Kijk hier de demonstratie terug:



Aanleiding voor de demonstratie is de dood van een zwarte man vorige week in Minneapolis. Het slachtoffer overleed bij zijn arrestatie. Hij kreeg minutenlang een knie in zijn nek gedrukt.

Actievoerders hadden eerst een demonstratie aangekondigd voor woensdag 17:00 uur op het Schouwburgplein. Aboutaleb gaf echter aan een protest daar niet door te laten gaan, als er meer dan tachtig mensen op af zouden komen. "Daar is het plein niet geschikt voor, want dan is anderhalve meter afstand houden niet mogelijk", zei hij dinsdagochtend bij Rijnmond.

De gemeente heeft uiteindelijk toestemming verleend voor een demonstratie van 17:00 uur tot 18:30 uur op het Glitterplein, het voetgangersgedeelte van de Erasmusbrug en het Wilhelminaplein. "Op deze plek kunnen we tot een paar duizend mensen ontvangen", zei Aboutaleb dinsdag tegen Rijnmond. "Gaat het meer worden, dan zouden we bij de aanvoerroutes moeten gaan staan om mensen weg te sturen."