Eén minuut stilte tijdens demonstratie bij Erasmusbrug: 'Voor iedereen die strijdt'

Al voor de aanvangstijd van de demonstratie, 17:00 uur, staan er meer dan duizend mensen rondom het Glitterplein, de Erasmusbrug en het Wilhelminaplein. Kruizen op de straat markeren de anderhalve meter afstand tussen de demonstranten.

In toespraken worden de namen genoemd van mensen die door politiegeweld om het leven zijn gekomen, zoals Mitch Henriquez. Vervolgens werd opgeroepen om één minuut stilte te houden. "Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van politiegeweld, voor iedereen die strijdt."

Tekst gaat verder onder de video



"Het is heel belangrijk om hier samen te komen, zodat de pijn van zwarte mensen zichtbaar wordt", zegt een van de deelnemers. "En het is de kans voor witte mensen om hun solidariteit te laten zien. Ik ben ook in Den Haag en Amsterdam geweest. Het gaat hier over het algemeen goed met de anderhalve meter afstand. We kunnen de drukte hier aan, omdat er uitloop mogelijk is naar allerlei andere kanten."

Toch moest de organisatie de deelnemers oproepen om meer afstand te houden. De kades en de reling van de Erasmusbrug staan vol mensen, die als een kluitje op elkaar staan.

Veel actievoerders dragen weliswaar een mondkapje, maar toch lijkt de demonstratie Amsterdamse taferelen aan te nemen. Maandag stroomde daar de Dam vol en ontstond er op sociale media veel ophef, omdat de coronamaatregelen niet in acht werden genomen.

"Het maakt me niet uit of ik ziek word, mensen zijn het zat", zegt een van de demonstranten. "Mensen moeten inlevingsvermogen hebben. Ik ben ook een Nederlander, ik ben hier opgegroeid en ik heb dezelfde rechten. Gelijke rechten voor iedereen."

Of de demonstratie effect heeft, valt volgens een bezoeker te betwijfelen. "Ik vrees dat het niet helpt, maar ik hoop van wel. Dit is namelijk niet de eerste keer dat er geprotesteerd wordt."