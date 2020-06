Gemeente Rotterdam roept op: kom niet meer naar de demonstratie

De gemeente Rotterdam heeft mensen opgeroepen niet meer naar de demonstratie bij de Erasmusbrug te komen. Het is zo druk, dat de anderhalve meter afstand niet gewaarborgd kan worden.

De demonstratie is om 17:00 uur begonnen op het Glitterplein, de Erasmusbrug en het Willemsplein. Daar mogen geen mensen meer bij, laat de politie weten. Politiewagens rijden rond en roepen om afstand te bewaren, anders wordt de demonstratie afgebroken.

De Erasmusbrug is inmiddels afgesloten van Zuid naar Noord. Ook trams kunnen de brug niet over.



Aanleiding voor de demonstratie is de dood van een zwarte man vorige week in Minneapolis. Het slachtoffer overleed bij zijn arrestatie. Hij kreeg minutenlang een knie in zijn nek gedrukt.