Demonstratie Erasmusbrug afgebroken vanwege drukte

De politie zet drones in om de mensenmassa in de gaten te houden

De demonstratie rondom de Erasmusbrug is woensdag afgebroken. Actievoerders is opgeroepen huiswaarts te keren. Op de demonstratie kwamen duizenden mensen af, die de anderhalve meter afstand niet konden waarborgen.

"Deze actie is beëindigd. U wordt verzocht huiswaarts te keren en de anderhalve meter in acht te nemen", riep een agent rond 18:15 uur vanuit een politiewagen om. Die boodschap werd met boegeroep ontvangen. "Black lives matter!", scanderen de actievoerders.

Niet iedereen maakte meteen aanstalten om de omgeving van de Erasmusbrug te verlaten. "Ik vind het hypocriet dat wij nu weg moeten, terwijl de afgelopen weken wel allerlei mensen op het strand zaten", zegt een meisje.

"Rotterdam is een grote stad met veel mensen, dit was te verwachten", zegt een jongen die wordt weggestuurd vanwege de drukte. "Ik denk niet dat iedereen zomaar naar huis gaat en gaat luisteren naar de politie, want ze zijn boos en willen demonstreren."

Een grote groep demonstranten bleef dan ook hangen aan de voet van de Erasmusbrug, op de kruising met het Vasteland. Ze hielden protestborden omhoog.