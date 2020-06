Amerikaans bedrijf Crocs komt naar Dordrecht

Het is de bedoeling dat het bedrijf in het najaar van 2021 het pand in gebruik gaat nemen. Het wordt na het distributiecentrum in Rotterdam de tweede vestiging in onze regio. Crocs zal de nieuwe locatie deels gaan gebruiken voor opslag voor de webwinkel, maar ook voor bevoorrading van winkelfilialen en de afhandeling van retouren.

De Dordtse Wethouder Maarten Burggraaf (Economie) is trots dat een internationaal bedrijf als Crocs naar Dordrecht komt: “Zeker in de huidige economisch onzekere tijden is de voortvarendheid van deze ontwikkeling een zeer positief signaal."