Aboutaleb: 'Mensen gaven geen gehoor om zich te verspreiden bij demonstratie'

Actievoerders kwamen vanaf 17:00 uur bijeen in de omgeving van de Erasmusbrug, om te demonstreren tegen racisme. Daar kwamen naar schatting zo'n vijfduizend mensen op af.



"We hebben van meet af aan de grootst mogelijke urbane ruimte die denkbaar is in de stad beschikbaar gesteld. De brug en de directe omgeving kan duizenden mensen accommoderen en met die aantallen hebben we ook rekening gehouden."

Hutjemutje

Dat ging in eerste instantie goed, zegt de burgemeester. Medewerkers van de gemeente en van de politie verspreidden de toegestroomde demonstranten, zodat iedereen anderhalve meter afstand kon houden. Maar toen de speeches op het podium begonnen, werd het vooral daar steeds drukker.

De organisatie van de demonstratie riep op tot afstand, net als de politie via een geluidssysteem in drones. Maar tevergeefs: mensen stonden hutjemutje. En juist die anderhalve meter afstand bewaren was voor Aboutaleb van belang voor het toestemming verlenen voor de demonstratie. "Dat was namelijk een voorwaarde in de vergunning."

"Als dat massaal wordt overschreden, grijpen we in en dat is dus ook gebeurd", zegt Aboutaleb. "De organisatie heeft het goed geprobeerd, maar is er onvoldoende in geslaagd om de afstand te bewaren."

De burgemeester wil de situatie in Rotterdam van woensdag niet vergelijken met de eerdere demonstratie in Amsterdam. Ook ziet hij geen reden om nieuwe verzoeken van demonstraties op een andere manier aan te pakken na de gebeurtenissen van woensdag. "Elke demonstratie is een nieuw verzoek en zullen we opnieuw beoordelen."