De politie heeft dinsdagavond op een industrieterrein in Heenvliet een geheim clubhuis van een motorbende ontdekt. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het vermoedelijk om leden van de Trailer Trash Travellers.

Volgens het bestemmingsplan mag op de locatie geen enkele ruimte als clubhuis worden ingericht. Daarom is het pand voorlopig gesloten. Burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard moet nog een besluit nemen of hij een maatregel toepast en zo ja, welke dat dan is.