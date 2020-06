Foutje, bedankt: Stadsnatuurreservaat per ongeluk helemaal weggemaaid

Verbijstering bij het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam; hun stadsnatuurreservaat met wilde bloemen en planten is afgelopen vrijdag helemaal weggemaaid. Op het kleine grasveldje naast het museum kwamen 156 soorten planten en dieren voor. Maar nu is alles dus weg.

Voor directeur Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum is het een behoorlijke domper. "Het veld was voor ons van grote waarde. We gaven er rondleidingen en mensen konden zelf in het tuintje lopen om te zien hoe de natuur werkt. Het enige wat we nu hebben, is een droog leeg grasveld."

Eén plantje heeft het volgens Moeliker overleefd, omdat deze toevallig onder een boom stond. "Er staat nog maar één wilde geranium. Voor de rest is alles weg."

'Iemand die niet heeft nagedacht'

Moeliker gaat niet uit van opzet, maar is wel geïrriteerd. "Dit heeft iemand gedaan die niet heeft nagedacht. Er staan aan twee kanten borden en je moet je best doen om er met een motormaaier te komen. Dit is echt onnodig."

De gemeente wijst naar de aannemer van het Museumpark. "Bij de gemeente zeiden ze op de hoogte te zijn van het feit dat er niet op die plek gemaaid mocht worden, dus men gaat er vanuit dat de fout bij de aannemer ligt", zegt Moeliker. Hij wil daarom graag met de aannemer in gesprek om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt.

Maatregelen

Het museum zelf neemt waarschijnlijk ook maatregelen om deze kaalslag in de toekomst de voorkomen. "We gaan een zwaardere afrastering plaatsen rondom het veldje, zodat het niet meer toegankelijk is voor motormaaiers", vertelt Moeliker.

Natuurliefhebbers moeten nog wel even wachten voordat ze weer van de tuin kunnen genieten. Moeliker verwacht namelijk dat het lang kan duren voordat het natuurreservaat weer in bloei staat. "Het is nu een hele slechte tijd om te maaien. De ondergrond is erg droog. Hierdoor kunnen er geen planten groeien. Het kan nog wel maanden duren voordat alles weer terug is."