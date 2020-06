Stadsgehoorzaal Vlaardingen klaar voor eerste concert met publiek

Corona-Try-Out in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Publiek aan tafels.

Oefenen om te kijken hoe 'coronaproof' je theater is. Dat deden medewerkers van de Stadsgehoorzaal en poppodium De Kroepoekfabriek in Vlaardingen deze week. Een spannende operatie, want vrijdagavond komt zanger en muzikant Jan Rot naar Vlaardingen voor het eerste optreden met publiek.

Maximaal dertig bezoekers mogen het optreden bijwonen in de kleine zaal van de Stadsgehoorzaal. Om meer fans te bereiken, treedt Jan Rot daar vrijdagavond tweemaal op. De shows zijn uitverkocht, maar via de website van de Stadsgehoorzaal kunnen nog kaarten gekocht worden voor de online versie. "Met zeven camera's kunnen de mensen het voor vijf euro ook thuis volgen," zegt directeur Renske Verbeek.

Extra publiekbegeleider

Bij de ingang worden bezoekers bij de try-out door de directeur bevraagd over hun gezondheid. Ook vrijdag zal Renske die rol als gastvrouw vervullen. In de rij voor de entree zal anderhalve meter afstand gelden.

"Eenmaal binnen kunnen mensen op een ontspannen manier naar de zaal lopen. Een drankje mag mee naar binnen, er staan tafeltjes en dat ging zojuist heel soepel allemaal. We leren nu wel dat we nog een extra publieksbegeleider gaan inzetten tussen de bar en de zaal. Als dat het enige is, zijn we er helemaal klaar voor", zegt Verbeek. Het is voor bezoekers zelfs toegestaan om een fles wijn de zaal mee in te nemen.

Rory Dickhoff, die de leiding heeft over De Kroepoekfabriek, is enthousiast over de vlekkeloze test voor vrijdag. "We hebben een metalband met een cd-presentatie en gaan ook wat publiek toelaten. Dat is spannend, maar het ging goed zojuist."

In de foyer van de Stadsgehoorzaal struikel je niet over het tape op de grond, zie je geen hekken of rood-witte linten. "We willen met zo min mogelijk vervelende aanwijzingen tóch dat publiek goed begeleiden," vertelt Dickhoff. "We zoeken naar logische aankondigingen met weinig tierelantijnen, maar ik heb vanmiddag wel geleerd dat we iets meer duidelijke boodschappen moeten aankondigen. Het moet wel duidelijk zijn."

'Verleuken'

Als het personeel eenmaal in de zaal zit, spreekt motivator Feike Cats uit Vlaardingen de medewerkers toe. "Maak je bezoekers enthousiast met het onverwachte. Je kunt het theater en het bezoek 'verleuken' door heel simpele dingetjes en aanpassingen. Dat doen ze goed hier", sprak hij enthousiast. "Je moet zo'n avond - ook al is er maar dertig man publiek - 'verleuken' en niet 'verneuken'."

Zowel Verbeek als Dickhoff zijn blij met de eerste stap naar zalen met publiek. Misschien gaat het ze wel heel goed bevallen, die minder volle zalen? "Nee joh," roept Verbeek. "Ik denk dat de dertig mensen die deze avond gaan bezoeken, echt iets unieks gaan meemaken. Maar volgens mij zit ook iedereen weer te popelen om lekker met z'n allen zij aan zij van cultuur te kunnen genieten. Zodra dat kan, staan we vooraan."

