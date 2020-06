Schuur in Den Bommel afgebrand; woning gered

De afgebrande schuur aan de Geerweg in Den Bommel (Bron: Jelle Gunneweg - Rijnmond)

In een grote schuur in Den Bommel heeft woensdagavond laat een brand gewoed. De schuur wordt als verloren beschouwd, zegt een woordvoerder van de brandweer. De bewoners van de nabijgelegen boederij zijn veilig en de woning is gered.