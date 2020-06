Arjan Leeuwenburgh uit Hoeksche Waard fietst thuis de Alpe d'HuZes

Hij had graag in de Franse Alpen gefietst, maar het coronavirus weerhoudt Arjan Leeuwenburgh er niet van om ook dit jaar zijn overleden broer Ad (46) bij Alpe d'HuZes te eren. Daarom fietst hij donderdag in Blaaksedijk virtueel het afgelaste fietsevenement voor het goede doel: zes keer de wereldberoemde Alpe d'Huez op én af. Met bakfiets.

Dit jaar zou het zijn achtste editie worden. Een aantal jaar geleden zocht Arjan, nadat hij het fietsevenement met de racefiets deed, een andere uitdaging: hij deed op de bakfiets van dertig kilo mee aan Alpe d'HuZes. "Sindsdien ga ik op de bakfiets naar boven, dus ook vandaag."



Al om 04:30 uur begon Arjan met zijn 'tocht'. "Het gaat lekker", zegt hij fietsend en hijgend. Naast hem staat een televisiescherm met de route en landschap er op. Zo kan Arjan zien 'waar' hij aan het fietsen is.

Ook de foto's van Ad, die in 2012 aan slokdarmkanker overleed, ontbreken niet. Naast het televisiescherm hangt een grote foto van Ad. "Ik weet zeker dat hij er bij is", knikt Arjan naar zijn virtuele bagagedrager, waar een vlaggetje met zijn broer erop is vastgebonden. "Als het eventjes zwaar is, dan kijk ik er naar. Dan krijg ik weer de energie om verder te trappen."

Realistisch

De virtuele route is net echt. Wanneer een stuk steiler wordt, dan wordt het ook voor Arjan een stuk zwaarder. De Alpe d'HuZes is slechts 14 kilometer. "Maar het is loodzwaar, vanwege de verschillende hoogtemeters."

Arjan wilde per se aan het goede doel meedoen, ondanks het coronavirus. "Normaal gaan we een hele week naar Frankrijk toe. Mijn vrouw doet daar vrijwilligerswerk", legt Arjan uit. "Ik wil fietsen. Mijn achterbuurman bood me deze gelegenheid dat ik bij hem kon komen fietsen. Dat moeten we doen, dan maar een beetje Alpe d'HuZes op de Blaaksedijk."



De virtuele Alpe d'HuZes heeft donderdagochtend al 7 miljoen euro opgebracht.

