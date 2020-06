Aanhanger poetst 'racist' van Pim Fortuyn-standbeeld af: 'Walgelijk'

Wouter Zuidema was boos toen hij woensdagavond op zijn werk zag dat het standbeeld van de vermoorde politicus Pim Fortuyn was beklad met 'racist'. Daarom besloot hij in actie te komen. De Rotterdammer probeerde zo goed als het kon de tekst van het beeld te verwijderen.

Een half uurtje was Zuidema bezig. Het was een lastig klusje. Met een spons en een flesje brandspiritus heeft de Rotterdammer geprobeerd alles weg te poetsen. Het is nog duidelijk te zien dat de letters op het standbeeld zijn gekalkt.

Hij is een aanhanger van Fortuyn. "Ik vind dit walgelijk", laat Zuidema weten. Hij vindt dat Fortuyn geen racist was. De Rotterdammer kreeg via social media allerlei reacties op zijn actie. "Er zijn mensen die me een 'held' noemen of mij bedanken", merkt Zuidema.

Wanneer het beeld is beklad, is niet bekend. Ook is niet duidelijk wie dit heeft gedaan. In het gebied zouden wel camera's hangen.