'Flinke puzzel' op Rotterdam The Hague Airport door komende coronamaatregelen

Het was de afgelopen maanden stil op Rotterdam The Hague Airport vanwege het coronavirus. Over twee weken is die stilte voorbij. Transavia maakte woensdag bekend dat er vanaf 18 juni weer vanaf de Rotterdamse luchthaven wordt gevlogen. Voor het zover is moet bijvoorbeeld binnen de aankomst- en vertrekhal nog heel veel worden aangepast.

"We zijn bezig met spotschermen en belijning om te zorgen dat je anderhalve meter afstand kan houden tot elkaar", zegt Raymond de Jong, woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport. "Dat is lastig op een vliegveld, waar veel mensen samenkomen. We gaan daarom verplicht stellen dat passagiers en medewerkers van het vliegveld een mondkapje dragen."

Ook zal een video online komen hoe passagiers zich op Rotterdam The Hague Airport moeten gedragen. "Een flinke puzzel", geeft De Jong toe. "Met de belijning proberen we aan te geven dat mensen afstand moeten houden. Dat is het algemene advies."

'Minder dan tien vluchten per dag, misschien'

Rotterdam The Hague Airport heeft 'intensief' overleg gehad met Transavia. "Het zullen aan het begin geen massa's mensen zijn. De luchtvaartwereld zal stap voor stap worden opgebouwd", merkt De Jong op. Hij is nieuwsgierig hoe de luchtvaartmaatschappij dit aan gaat pakken.

Vluchten naar vakantiebestemmingen als Faro, Malaga, Alicante en Ibiza worden hervat. Rotterdam The Hague Airport heeft één start- en landingsbaan. Spreiding is dus nodig. "Dat betekent dat je niet heel de dag aaneen vluchten kunt hebben. Dat moet je ook niet willen. Het is ook beperkt', duidt De Jong het vluchtschema. "Minder dan tien vluchten per dag, misschien."

