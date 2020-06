Twee nieuwe sterfgevallen, drie ziekenhuisopnames in de regio; volg alle updates van donderdag 4 juni

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van donderdag 4 juni.

Klik hier voor alle updates van woensdag 3 juni.



• Er zijn inmiddels zeker 5990 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen geweest staat donderdag op 11.771.

• Het dodental in onze regio staat op 715, er zijn 1227 regiogenoten in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Het aantal vastgestelde besmettingen staat op 5946. Bekijk hier de cijfers uit jouw gemeente .

• Over twee weken is de stilte op Rotterdam The Hague Airport voorbij en wordt er weer gevlogen. Voor het zover is moet bijvoorbeeld binnen de aankomst- en vertrekhal nog heel veel worden aangepast .