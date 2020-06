Geen examenfeest voor geslaagde Lisa (16): 'Maar leerlingen krijgen toch hun feestje'

Voor eindexamenkandidaten is dit jaar alles anders vanwege het coronavirus: geen landelijke eindexamens en daarom ook geen gala's voor de geslaagden. Maar het Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel maakt er donderdag het beste van door bij leerlingen langs te gaan.

"Een paar leerlingen hebben we thuis verrast", vertelt Henriette Steuten, directeur van het Comeinus Lyceum. "Een mentor is met zijn fiets langs alle leerlingen gegaan, deelde aan hen chocolade uit en heeft hen moed in gesproken."

Het schoolexamen gaf dit jaar de doorslaggevende rol. De meeste leerlingen weten daarom al of zij hun diploma binnen hebben, maar dat geldt voor een aantal jongens en meiden van het Comenius Lyceum nog niet.

'Er kan altijd wat fout gaan'

Zo hoorde mavo-leerlinge Lisa (16) donderdagochtend van haar teamleider Jerry van Doesburg dat ze is geslaagd. Haar 'nationale uitslagdag' verliep dus even wat anders dan normaal. "Ik ben blij, maar weet niet eens hoe ik me moet voelen. Ik wist al dat ik geslaagd was, gezien mijn cijferlijst. Maar je weet het nooit helemaal zeker, want er kan altijd wat fout gaan", vertelt Lisa.

Ze heeft vijf zevens op haar cijferlijst staan. "Dat vind ik wel mooi", reageert Lisa koeltjes. Ze geeft toe dat ze niet heeft geblokt. "Maar ik denk dat Lisa het ook echt gehaald had als zij haar eindexamen had moeten doen", vermoedt Van Doesburg.

RIVM-proof

Voor de geslaagde leerlingen heeft Steuten 'woeste plannen'. Alles is getest volgens de RIVM-regels. "We wilden iedereen buiten ontvangen. Alle leerlingen hebben een strak schema."

Op de grond staan kruisjes getekend, waar de scholieren op anderhalve meter van elkaar moeten staan. Er is muziek en leerlingen krijgen een goodiebag. "Daar zit een uitnodiging voor een diploma-uitreiking in. Ook dat gaan we RIVM-proof doen", benadrukt Steuten.

Normaal gesproken organiseert het Comenius Lyceum een gala in het Zalmhuis, maar dat kan vanwege de uitbraak van het coronavirus niet doorgaan. Steuten: "De havo- en vwo-leerlingen gaan allemaal hun feestje en diploma-uitreiking krijgen."

Ook aan het feest voor de mavo-leerlingen is er gedacht. Zij krijgen een drive-through-experience, waarbij leerlingen met de auto moeten langskomen.

