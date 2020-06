Zo beleefde Juliana uit Rotterdam de anti-racismedemonstratie

Het was een bijzondere dag voor Juliana Martina uit Rotterdam. Samen met de Rotterdamse organisatie ROSA, het collectief van vrouwen van kleur, protesteerde zij aan de voet van de Erasmusbrug voor gelijkheid. "Ik vind dat er nu een einde moet komen aan systematische ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de wereld", stelt Juliana.

Een uur voor de demonstratie komen vrienden bij Juliana thuis om protestborden te maken. "Het is een dag waarop Rotterdam samenkomt, we maken allemaal gebruik van ons recht om te protesteren. Het is essentieel voor mij dat we gehoord worden."

Juliana kreeg een trots gevoel toen ze bij de Erasmusbrug arriveerde en zag hoeveel mensen op de demonstratie waren afgekomen. "De samenhorigheid die er was gaf een warm gevoel."

Overal stonden mensen: op het Willemsplein, de Erasmusbrug en zelfs aan de zuidkant op het Wilhelminaplein. De dames konden op het Willemsplein makkelijk een plek vinden, zodat ze makkelijk afstand van elkaar konden houden.

Ongelijkheid

Juliana heeft een gemengde achtergrond: ze Colombiaans-Curaçaosch. Ook zij heeft te maken gehad met ongelijkheid. "Maar niet in de mate waarin mijn donkere broeders en zusters dat dagelijks meemaken."

De Rotterdamse is hoopvol dat er door dit protest verandering komt. "Ik merk dat er steeds meer bewustwording is bij mensen. Die zag ik eerst niet."

Juliana kijkt trots terug op de demonstratie en is blij dat het zo goed is gegaan. "Het is misschien vroegtijdig afgebroken. Maar we hebben kunnen zeggen wat we wilden. De strijd gaat verder, we beginnen nu pas."