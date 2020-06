Weegt het recht op demonstratie zwaarder dan de strijd tegen corona? Laat jouw mening horen!

Na De Dam afgelopen maandag, trok ook de demonstratie tegen racisme in Rotterdam van gisteravond duizenden mensen. Burgemeester Aboutaleb greep in, omdat de mensen vooral bij het podium geen 1,5 meter afstand konden houden.

"Het probleem begon toen mensen daar te dicht bij elkaar gingen staan en geen gehoor gaven aan de oproep van de organisatie en de politie om zich te verspreiden", zei Aboutaleb woensdagavond.

Het merendeel van de demonstranten ging naar huis toen de politie daar om vroeg en de actie als beëindigd bestempelde, maar niet iedereen gaf gehoor aan die oproep.

Juliana Martina uit Rotterdam was samen met de organisatie ROSA, het collectief van vrouwen van kleur, bij de demonstratie. Zij kijkt trots terug op de demonstratie en is blij dat het zo goed is gegaan. "Het is misschien vroegtijdig afgebroken. Maar we hebben kunnen zeggen wat we wilden. De strijd gaat verder, we beginnen nu pas."

Door de beelden van bij De Dam en de Erasmusbrug is in Nederland een pittige discussie ontstaan. Weegt het belang van deze demonstraties tegen racisme zwaarder dan het in acht nemen van de coronamaatregelen? Wat vind jij? Laat hieronder je mening horen!

