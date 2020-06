Natuur heeft het zwaar door droogte: 'Soms zie je al bladeren vallen'

De plantsoendienst van gemeente Rotterdam mag flink aan de bak. Het is een aantal weken droog geweest in onze regio en de planten en bomen kunnen wel extra water gebruiken. "Vooral de jongere bomen hebben moeite om in leven te blijven", zegt Aad van Leeuwen van Stadsbeheer Rotterdam.

Zo worden de bloemen en planten bij het Erasmus MC wat meer besproeid. "Nou is het wel zo dat we deze plekken met bijzonder groen wat vaker water geven", nuanceert Van Leeuwen. "Omdat deze plekken mooi van kwaliteit moeten blijven. In deze droge periode gaan we extra hier langs."

Weerman Ed Aldus benadrukte donderdagochtend op Radio Rijnmond ook dat jonge bomen water nodig hebben. "Want ze hebben geen groot wortelstelsel", legt hij uit. De oudere bomen zitten met hun wortels al dieper in de grond. Over het gras hoeven mensen zich geen zorgen te maken, zegt Aldus. "Als morgen de buien vallen, dan is het gras zaterdag al groener. Zo snel kan het herstellen, ook als het gras geel is."

Van Leeuwen zegt dat op sommige plekken in Rotterdam het groen in leven moet worden gehouden. Uiteindelijk moet het groen zelfstandig kunnen leven en gebruik kunnen maken van het grondwater. "In de zomer zakt het grondwater altijd verder weg, maar dat is nu extremer", legt Van Leeuwen uit.

Alleen dichtbij de oevers kunnen de planten zich beter in stand houden. Maar alle planten hebben het moeilijk, zegt Van Leeuwen: "Soms zie je de bladeren al van de planten vallen."