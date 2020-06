Sander de Kramer reikt bloemetjes uit aan alle bewoners van verzorgingstehuis in Rotterdam-Zuid

In een verzorgingstehuis in Rotterdam-Zuid zitten 250 ouderen door de coronacrisis al maandenlang in quarantaine. Zij vervelen zich inmiddels enorm, dus hoog tijd om ze te verrassen met een bloemetje!

Asha Lachman van Stichting Everyday People schreef een brief aan Rijnmond Helpt, waarin ze vroeg om de bloemen voor de bewoners van het verzorgingstehuis. "Wij krijgen in deze tijd veel aanvragen, mensen zijn door corona eenzaam omdat ze geen bezoek meer kunnen ontvangen", vertelt Asha. "Op deze manier kunnen we in ieder geval iets leuks en vrolijks naar binnen brengen."

Bloemetjes uitladen met Patricia

Als presentator Sander de Kramer van Rijnmond Helpt bij het verzorgingstehuis aankomt, treft hij Patricia Anthony. Zij komt elke middag een uur naar haar man zwaaien, die ze niet kan bezoeken. Patricia helpt Sander bij het uitladen van de bloemen en schrijft een speciale boodschap voor haar man bij een van de vele plantjes.

Want de man van Patricia krijgt net als alle andere bewoners van het verzorgingstehuis een bloemetje, mede mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam Mooier Maken. De bewoners staan al met een grote lach op het gezicht vanaf de balkons toe te kijken, hoe hun bloemen naar binnen worden gebracht: