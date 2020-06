Organisatie Dordtse anti-racismedemonstratie trekt zich terug

Het was woensdag druk bij de demonstratie op en rondom de Erasmusbrug in Rotterdam

De gemeente Dordrecht wil niet zeggen om welke organisatie het gaat. Wel heeft burgemeester Kolff een gesprek met de groep gehad. "We hebben toen gewezen op de verantwoordelijkheden bij het organiseren van deze demonstratie. Daarna zagen ze van de demonstratie af", legt de gemeentewoordvoerder uit.

De locatie en dag van de demonstratie zijn niet bekend. Daar zou pas naar gekeken worden als het protest was doorgegaan.

Eerder waren in Nederland protesten tegen politiegeweld en racisme in onder meer Amsterdam en Rotterdam. Aanleiding voor de demonstraties is de dood van de Amerikaan George Floyd. Hij overleed na een arrestatie in Minneapolis in de Verenigde Staten. Een agent zat daarbij met zijn been op de nek van Floyd. Toen de beelden van de arrestatie op het internet verschenen zorgde dat voor wereldwijde ophef.



De demonstraties in Amsterdam en Rotterdam waren druk bezocht. In Rotterdam werd de anti-racismedemonstratie vanwege de drukte voortijdig beëindigd.